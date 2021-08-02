Украинский призер Олимпиады-2016 в Рио гребет за медалью Токио с новым партнером

Павел Алтухов и Дмитрий Янчук неудачно провели квалификацию, но разогнались в четвертьфинале Олимпийских игр-2020. А вот девушки не справились с водой Японии

Гребцы Павел Алтухов и Дмитрий Янчук / Фото: Reuters

На Играх в Токио стартовали предварительные соревнования в гребле на байдарках и каноэ. В первый день квалификацию проходили шесть украинских спортсменов, но только двоим удалось успешно пробиться дальше. Ранее украинка даже без медали попала в историю Олимпиады.

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В каноэ-двойке Павел Алтухов и Дмитрий Янчук неудачно проехали квалификацию, где стали последними, но в четвертьфинале сумели вырвать второе место и пробились в полуфинал, который состоится 3 августа. Напомним, что Янчук – бронзовый призер ОИ-2016 в Рио.



Фото Reuters

А вот девушкам сегодня не греблось. Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук в байдарке-одиночке не смогли пробиться в полуфинал спринтерской дистанции 200 м.

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А в байдарке-двойке на 500 м последними оказались в своем заезде Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова.

Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова / Фото: Reuters

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