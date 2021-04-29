Украинский мотогонщик в коме после ужасной аварии

Мотогонщик Андрей Карпов врезался в ограждение во время тренировки и находится в коме. Спортсмен перенес операцию, но все равно находится в тяжелом состоянии

Украинский спидвеист Андрей Карпов, выступающий за польскую команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, попал в серьезную аварию во время тренировки и находится в коме.

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Во время тренировки на трассе в Грудзидзе во время прохождения одного из поворотов Карпов врезался в ограждение, которое не было прикрыто надувным ограждением. Прямо с трека украинца забрала скорая, сообщается в группе команды в Facebook.

Андрей Карпов / Фото: Facebook Реклама

В госпитале у Карпова диагностировали девять сломанных ребер, и пробитое легкое, а сам спортсмен находился в крайне тяжелом состоянии. Андрей перенес срочную операцию, после чего был введен в медикаментозную кому. На данный момент его состояние тяжелое, но стабильное.

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