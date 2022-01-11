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Украинский клуб высмеяли за презентацию игрока Кальмара (фото)

Андрей Трофимов
11 января, 13:38
Дуглас Бергквист еще не сыграл ни одной официальной секунды за Черноморец, но болельщикам одесской команды уже смешно

Новичок Черноморца Дуглас Бергквист / Фото: Getty Images, Instagram

Инстаграм клуба украинской Премьер-лиги одесского Черноморца необычным образом сообщил о появлении в команде новичка – 28-летнего шведского защитника Дугласа Бергквиста.

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"Дуглас перешел в Черноморец из шведского Кальмара. Игра началась! Красный – стой. Зеленый – тоже стой. Черно-синий – иди!" – написали на странице Черноморца в соцсетях, незамысловато зарисовав уже неактуальную форму новичка цветами одесского клуба.

Болельщики Черноморца высмеяли такую презентацию новичка. Вот их комментарии:

  • Когда дизайнер тоже на сборах в Турции и знатно на*****лся
  • Надеюсь, что следующими трансферами клуба станут графический дизайнер и видеограф

Правда, в комментариях под фото новичка Черноморца Дугласа Бергквиста нашлось место и такому отзыву: "Что вы все смеетесь? Это хайп, креатив! Это же соцсети, а не официальный сайт! Это же Одесса!"

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Отметим, что Дуглас Бергквист стал знаменитостью в 2016-м, когда весь мир облетели кровавые снимки после его травмы в матче шведского чемпионата.

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