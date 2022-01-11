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Український клуб висміяли за презентацію гравця Кальмара (фото)

Андрій Трофімов
11 січня, 13:38
Дуглас Бергквіст ще не зіграв жодної офіційної секунди за Чорноморець, але вболівальникам одеської команди вже смішно

Новачок Чорноморця Дуглас Бергквіст / Фото: Getty Images, Instagram

Інстаграм клубу української Прем'єр-ліги одеського Чорноморця незвичайно повідомив про появу в команді новачка – 28-річного шведського захисника Дугласа Бергквіста.

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"Дуглас перейшов до Чорноморця зі шведського Кальмара. Гра почалася! Червоний – стій. Зелений – теж стій. Чорно-синій – йди!" – написали на сторінці Чорноморця в соцмережах, абияк замалювавши вже неактуальну форму новачка кольорами одеського клубу.

Уболівальники Чорноморця висміяли таку презентацію новачка. Ось їхні коментарі:

  • Коли дизайнер теж на зборах у Туреччині і добряче на*****ся
  • Сподіваюся, що наступними трансферами клубу стануть графічний дизайнер та відеограф

Щоправда, у коментарях під фото новачка Чорноморця Дугласа Бергквіста знайшлося місце і такому відгуку: "Що ви всі смієтеся? Це хайп, креатив! Це ж соцмережі, а не офіційний сайт! Це ж Одеса!"

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Зазначимо, що Дуглас Бергквіст став знаменитістю 2016-го, коли весь світ облетіли криваві знімки після його травми у матчі шведського чемпіонату.

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