В Одессу хотят вернуть еврокубки: Черноморец снова возглавил Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук вернулся в одесский Черноморец. Контракт подписан на три года. Он заменил на посту наставника "моряков" Юрия Мороза

Роман Григорчук / Фото: AFP

Мороз пришел в команду прошлым летом с целым десантом арендованных игроков из киевского Динамо, которых он до этого тренировал в молодежной команде киевлян.

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"Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец, в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе", – заявил сразу после назначения Роман Григорчук.

Григорчука любят в Одессе

Григорчук уже тренировал Черноморец с 2010 по 2014 год. Под его руководством клуб играл в финале Кубка Украины, а в Лиге Европы сумел дойти до 1/16 финала.

После этого Григорчук успел поработать в Габале из Азербайджана, Астане из Казахстана, а предыдущим его местом работы был белорусский Шахтер из Солигорска.

На зимний перерыв Черноморец пошел на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. От последней строчки клуб отделяет шесть баллов.

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