Украинский гигант расстроил Вашингтон: не смог доиграть матч после блестящего старта

Центровой Уизардс Алексей Лэнь повредил лодыжку и вынужден был досрочно покинуть площадку в победном поединке регулярки НБА против Детройт Пистонс

Украинский центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лэнь только разыгрался в новом клубе и получил травму правой лодыжки. Неприятный инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против Детройт Пистонс (121:100). Ранее "волшебник" Лэнь стал самым забивным украинцем в НБА.

Украинский великан вышел в стартовой пятерке и успел сыграть против Детройта 6 минут и 40 секунд и набрать 8 очков, но во второй четверти он был вынужден досрочно покинуть площадку, чем очень расстроил столичных фанатов: "О нет! Он так здорово начал матч!"

Но Вашингтон удержал победу после ухода Лэня – 121:100 и теперь делит 10-11-е место в Восточной конференции.

Алексей Лэнь в матче с Нью-Орлеаном / Фото: Reuters

Главный тренер "волшебников" Скотт Брукс сказал, что детали травмы будут известны уже после обследования, которое проведут в воскресенье. Также получил повреждение еще один баскетболист Уизардс Руи Хачимура.

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Ранее стала известна зарплата Алексея Лэня в Вашингтон Уизардс, куда он перебрался на один год из Торонто. Наш 27-летний центровой за это время получит от "волшебников" 2,3 миллиона долларов.