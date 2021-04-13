Украинский футбольный клуб впервые выставил акции на биржу

Перволиговый Верес из Ровно продает свои акции по 100 гривен на сумму 50 миллионов, и в первый же день пришло заявок почти на 38 миллионов

На необычный шаг пошло руководство лидера Первой лиги – Вереса. Футбольный клуб из Ровно первым свободно начал продавать свои акции на бирже ПФТС. Стоимость одной составляет всего 100 гривен, всего же их планируют продать на 50 миллионов.

Недавно Заря обыграла Верес в четвертьфинале Кубка Украины.

О новом шаге сообщил официальный сайт клуба.

В первый торговый день пришли заявки на покупку акций на сумму 35,790 млн грн. Клуб сообщает о желании стать народным: мол, получить долю в нем может каждый желающий. После продажи акций собираются сформировать новый наблюдательный совет из числа акционеров, которые будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений.

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Тем временем, футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом.

Команда из Ровно в 19 матчах Первой лиги набрала 45 очков и выглядит фаворитом в борьбе за повышение в классе. Преследователи из Черноморца и Металлиста-1925 набрали 44 и 39 пунктов соответственно, причем, проведя на два поединка больше.

Смотрите обзор матча Верес – Заря: