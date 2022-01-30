Украинский футболист-миллионер похвастался дорогой машиной в Италии (фото)

Коваленко и его авто / Фото: Instagram
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, судя по всему, обзавелся новой машиной.
25-летний украинец, принадлежащий Аталанте, но до конца сезона выступающий в аренде за Специю, показал в Instagram свою элегантную Audi.
На фото Коваленко стоит, опираясь на капот авто.
"Норм тачка", "Блатной", – пишут в комментариях фолловеры Виктора Коваленко.
А друг футболиста шоумен Андрей Бедняков пошутил: "Стекло проторите, пожалуйста! И обыватель залейте!"
"Сегодня все сделаю", – пообещал Беднякову Коваленко.
Напомним, не без помощи Коваленко Специя выбралась из зоны вылета Серии А, занимая 14-е место. Именно после победы команды Виктора над Дженоа стала неизбежной отставка с поста тренера "грифонов" Андрея Шевченко.
Добавим, что Коваленко является одним из самых высокооплачиваемых игроков на контракте в Аталанте. По данным итальянских СМИ, Виктору дали годовую зарплату в размере 2 млн евро чистыми.