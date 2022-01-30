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Украинский футболист-миллионер похвастался дорогой машиной в Италии (фото)

Андрей Трофимов
30 января, 17:23
В отличие от Андрея Шевченко, уволенного из Дженоа, у Виктора Коваленко в Италии полный порядок

Коваленко и его авто / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, судя по всему, обзавелся новой машиной.

25-летний украинец, принадлежащий Аталанте, но до конца сезона выступающий в аренде за Специю, показал в Instagram свою элегантную Audi.

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На фото Коваленко стоит, опираясь на капот авто.

"Норм тачка", "Блатной", – пишут в комментариях фолловеры Виктора Коваленко.

А друг футболиста шоумен Андрей Бедняков пошутил: "Стекло проторите, пожалуйста! И обыватель залейте!"

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"Сегодня все сделаю", – пообещал Беднякову Коваленко.

Коваленко помог Специи одолеть Милан / Фото: Getty Images

Напомним, не без помощи Коваленко Специя выбралась из зоны вылета Серии А, занимая 14-е место. Именно после победы команды Виктора над Дженоа стала неизбежной отставка с поста тренера "грифонов" Андрея Шевченко.

Виктор Коваленко и его возлюбленная / Фото: Instagram

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Добавим, что Коваленко является одним из самых высокооплачиваемых игроков на контракте в Аталанте. По данным итальянских СМИ, Виктору дали годовую зарплату в размере 2 млн евро чистыми.

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images