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Украинский футболист ценой своей жизни остановил врага на границе

Павел Василенко
17 мая, 08:41
Экс-игрок Второй лиги Александр Поповченко не дал диверсантам прорваться в Украину через Сумскую область

Поповченко остановил рашистов на границе / Фото: REUTERS

Украина продолжает терять на фронте спортсменов. В бою с диверсионно-разведывательной группой россиян погиб пограничник Александр Поповченко.

Ранее мы писали о смерти тестя Ивана Петряка. Он воевал на Донбассе.

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44-летний Поповченко раньше был профессиональным футболистом. Играл во Второй лиге чемпионата Украины за сумской Фрунзенец. Потом долгое время выступал за разные команды в любительском чемпионате ААФУ.

Как сообщается на странице в Facebook Глуховского городского совета, 16 мая около семи утра оккупанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области.

Враг открыл огонь по приграничной территории из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Вместе с сослуживцами Поповченко вступил в бой с диверсионной группой противника и получил смертельное ранение.

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Напомним, что в прошлом месяце возле Мотыжина было найдено тело 25-летнего Александра Сухенко, бывшего футболиста клуба Чайка, который выступал во Второй лиге чемпионата Украины.

Футболист был убит российскими оккупантами вместе с родителями. Их тела нашли в братской могиле.