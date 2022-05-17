Український футболіст ціною свого життя зупинив ворога на кордоні

Поповченко зупинив рашистів на кордоні

Україна продовжує втрачати на фронті спортсменів. У бою з диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Поповченко.

Раніше ми писали про смерть тестя Івана Петряка. Він воював на Донеччині.

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44-річний Поповченко раніше був професійним футболістом. Грав у Другій лізі чемпіонату України за сумський Фрунзенець. Потім довгий час виступав за різні команди у аматорському чемпіонаті ААФУ.

Як повідомляється на сторінці в Facebook Глухівської міської ради, 16 травня близько сьомої ранку окупанти спробували прорвати державний кордон на території Сумської області.

Ворог відкрив вогонь по прикордонній території з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Разом із товаришами по службі Поповченко вступив у бій з диверсійною групою противника та отримав смертельне поранення.

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Нагадаємо, що минулого місяця біля Мотижина було знайдено тіло 25-річного Олександра Сухенка, колишнього футболіста клубу Чайка, який виступав у Другій лізі чемпіонату України

Футболіста було вбито російськими окупантами разом з батьками. Їхні тіла знайшли в братській могилі.