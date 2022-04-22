Украинский флаг под запретом. Что творится в снукере?

На чемпионате мира по снукера запретили украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный олимпийский комитет признал Россию и Беларусь агрессорами в войне против Украины. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

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А вот организаторы чемпионата мира по снукеру в Шеффилде отличились с негативной стороны. Солидарности к Украине они не проявили, более того запретили это делать другим спортсменам.

Известный снукерист Джек Лисовски, который имеет украинские корни, сообщил, что хотел выступать на мировом турнире с небольшим флагом Украины, прикрепленным к игровому жилету. Но получил отказ от World Snooker Tour. Лисовски остался недоволен таким решением:

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"Мне не разрешат носить нашивку на этом турнире. Я попробовал, а они сказали: "Нельзя носить, если ты не украинец". У меня есть что-то украинское, но этого мало для них. У меня сняли нашивку. Я играл 2-3 турнира с ней. Я хочу носить украинский флаг. Но мне не дают, не знаю, почему. Все в этом зале были бы согласны и поддержали бы Украину. Почему я не могу его носить? У меня украинская семья. Мой дедушка был украинцем. Мой папа бывал там. Если я выиграю Нила Робертсона, то разверну украинский флаг."

Свое решение World Snooker Tour объяснили, что они поддерживают политическую нейтральность:

"Как международный вид спорта мы всегда придерживались политики нейтралитета. С этой целью наша политика состоит в том, чтобы не разрешать использовать наш спорт как политическую платформу на чемпионате мира. Мы решительно против вторжения в любое суверенное государство и любые формы насилия или угнетения. Наши мысли и молитвы – с людьми, страдающими в результате нынешнего конфликта в Украине", – сообщает Daily Mail.

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