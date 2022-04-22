Прапор України під забороною. Що відбувається у снукері?

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Міжнародний олімпійський комітет визнав Росію та Білорусь агресорами у війні проти України. Про це заявив президент МОК Томас Бах.

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А ось організатори чемпіонату світу зі снукеру у Шеффілді відзначилися з негативного боку. Солідарності до України вони не виявили, навіть заборонили це робити іншим спортсменам.

Відомий снукерист Джек Лісовскі, який має українське коріння, повідомив, що хотів виступати на світовому турнірі з невеликим прапором України, прикріпленим до ігрового жилета. Але отримав відмову від World Snooker Tour. Лісовські залишився незадоволеним таким рішенням:

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" Мені не дозволять носити нашивку на цьому турнірі. Я спробував, а вони сказали: "Не можна носити, якщо ти не українець". Я маю щось українське, але цього мало для них. У мене зняли нашивку. Я грав 2-3 турніри з нею. Я хочу носити український прапор. Але мені не дають, не знаю чому. Усі у цьому залі були б згодні та підтримали б Україну. Чому я не можу його носити? В мене українська сім'я. Мій дідусь був українцем. Мій тато бував там. Якщо я виграю Ніла Робертсона, то розгорну український прапор".

Своє рішення World Snooker Tour пояснили, що вони підтримують політичну нейтральність:

" Як міжнародний вид спорту ми завжди дотримувалися політики нейтралітету. З цією метою наша політика полягає у тому, щоб не дозволяти використати наш спорт як політичну платформу на чемпіонаті світу. Ми рішуче проти вторгнення в будь-яку суверенну державу та будь-які форми насильства чи гноблення. Наші думки та молитви – з людьми, які страждають внаслідок нинішнього конфлікту в Україні", – повідомляє Daily Mail.

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