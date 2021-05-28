Украинские силачи установили рекорд по перетягиванию вагонов метро

Самый сильный человек планеты Алексей Новиков и его коллега Александр Лашин в киевском метро протянули восемь вагонов на 20 метров

Алексей Новиков/Фото The World’s Strongest Man

Невероятное достижение покорилось сегодня двум украинским стронгменам. Алексей Новиков и Александр Лашин взялись передвигать вагоны в киевском метро. Сначала они протащили на 20 метров пять вагонов, общий вес которых составил 156 тонн. На первом рекорде парни не остановились и пошли дальше.

В марте мы сообщали, что украинец – снова самый сильный человек на планете.

Новость опубликовал сайт Киевского метрополитена.

После небольшого отдыха Новиков и Лашин прицепили к себе уже восемь вагонов и также сдвинули их на 20 метров. На этот раз вес "ноши" составил 238 тонн!

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Событие зафиксировали сегодня в депо "Дарница". Приурочили его ко Дню Киева, который традиционно отмечают в последнее воскресенье мая. А вдохновлял стронгменов знаменитый Василий Вирастюк, который также в свое время признавался самым сильным человеком планеты. Сейчас он – почетный президент федерации стронгменов.

Напомним, кто такой Новиков – герой новогоднего обращения Зеленского.

Смотрите, как сегодня молодежная сборная Украины играла с Узбекистаном на Кубке Лобановского: