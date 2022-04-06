Украинские качели в НБА. Спортивная трагедия звездного Лейкерс

Звездый Лейкерс без трофея. Украинец Михайлюк может дебютировать в плей-офф НБА / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедия звездного Лос-Анджелес Лейкерс

За три тура до завершения регулярного чемпионата Лейкерс потеряли теоретические шансы на попадание даже в зону плей-ин, которая позволяет побороться за классический плей-офф. Лидер команды Леброн Джеймс четвертый раз за 19 сезонов пропустит эту стадию и соответственно не сможет побороться за чемпионский титул, несмотря на то, что Джеймс показывает невероятную статистику по сезону.

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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Провальным для Джеймса и компании стала вторая часть сезона. Из последних 40 матчей, было выиграно всего 11 – ужасающая статистика для команды, где собрано много топ-звезд лиги: уже упомянутые Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Дуайт Ховард, Тревор Ариза, Малик Монк.



Лейкерс без плей-офф / Фото: nba.com

Кульминацией этого пропащего сезона стало поражение этой ночью лидеру и победителю регулярного сезона Финиксу. Леброн Джеймс простил поединок из-за травмы, а без него партнеры не справились – 121:110 победа Финикса.

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Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Таким образом Леброн Джеймс пропустит с Лейкерс уже второй плей-офф за 4 сезона. Также легендарный баскетболист пропустил два плей-офф на рассвете карьере в Кливленде.

Неутешительный рекорд НБА команды украинца Алексея Леня

16 сезонов без плей-офф – новое достижение, которое вряд ли кто-то хочет повторить. Сакраменто Кингз установил самую продолжительную серию по сезонам без участия в стыковых матчах за чемпионский титул. К сожалению для украинских любителей баскетбола, одним из участников данной негативной серии стал центровой Алексей Лень.

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Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Украинец последние матчи имеет очень мало игрового времени, а часто вообще не появляется на площадке, в отличии от стартового отрезка регулярного чемпионата.

Украинский великан в НБА Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Уже без шансов на продвижение Сакраменто сегодня уступил Нью-Орлеан 109:123, Алексей лень пропустил матч из-за травмы спины.

Святослав Михайлюк может дебютировать в плей-офф НБА

А вот дела у команды другого украинца Святослава Михайлюка куда лучше. Торонто обеспечили себе место прямую путевку в плей-офф, и теперь будут бороться за победу в чемпионате. Канадский клуб впервые покорил НБА в 2019 году.

Если говорить о перспективах украинского легионера, то ситуация Михайлюка не намного лучше, чем у Леня. Святослав даже не попадает в заявку и при этом поддерживает форму в фарм-клубе Торонто. Но шанс сыграть в плей-офф есть – если это удастся, то это будет дебют для Михайлюка на этой стадии.

Святослав Михайлюк провел яркий матч в НБА / Фото: Reuters

Официально путевку в плей-офф Торонто оформили сегодня после победы над Атлантой 118:108.

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