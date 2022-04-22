Украинские боксеры лучшие в Европе. Кто покорил континентальный турнир?

Сборная Украины по боксу стала лучшей на молодежном ЧЕ

В Болгарии завершился молодежный чемпионат Европы, где взяли участие спортсмены 2004-2005 года рождения. Украинская сборная показала невероятный результат, добыв аж 5 побед на турнире.

Всего украинцы завоевали 9 медалей, что позволило нашим ребятам и девушкам праздновать командный успех на соревнованиях. Украина заняла первое в общекомандном зачете! Скрывать эмоции радости юные боксеры не могли.

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Среди мужчин медали смогли добыть:

Айдер Абдураимов (57 кг) – 1 место

Алексей Боклах (67 кг) – 1 место

Александр Балабин (75 кг) – 1 место

Александр Зеленский (+92 кг) – 3 место

У девушек награды в Украину привезут:

Татьяна Довгаль (60 кг) – 1 место

Вероника Накота (70 кг) – 1 место

Карине Айрапетян (81 кг) – 2 место

Полина Черненко (+81 кг) – 2 место

Елизавета Жибоедова (75 кг) – 3 место

Главным боксерским событием Пасхальных выходных станет бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Не пропустите онлайн-трансляцию на нашем сайте.