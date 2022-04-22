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Українські боксери найкращі в Європі. Хто підкорив континентальний турнір?

Євген Щербаков
22 квітня, 23:50
Юні українці посіли перше загальнокомандне місце на молодіжному чемпіонаті Європи в Болгарії

Збірна України з боксу стала найкращою на молодіжному ЧЄ

У Болгарії завершився молодіжний чемпіонат Європи, в якому взяли участь спортсмени 2004-2005 року народження. Українська збірна показала неймовірний результат, здобувши аж 5 перемог на турнірі.

Загалом українці здобули 9 медалей, що дозволило нашим хлопцям та дівчатам святкувати командний успіх на змаганнях. Україна посіла перше у загальнокомандному заліку! Приховувати емоції радощів юні боксери не могли.

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Серед чоловіків медалі здобули:

  • Айдер Абдураімов (57 кг) – 1 місце
  • Олексій Боклах (67 кг) – 1 місце
  • Олександр Балабін (75 кг) – 1 місце
  • Олександр Зеленський (+92 кг) – 3 місце

У дівчат нагороди в Україну привезуть:

  • Тетяна Довгаль (60 кг) – 1 місце
  • Вероніка Накота (70 кг) – 1 місце
  • Каріне Айрапетян (81 кг) – 2 місце
  • Поліна Черненко (+81 кг) – 2 місце
  • Єлизавета Жибоєдова (75 кг) – 3 місце

Головною боксерською подією Великодніх вихідних стане бій між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом. Не пропустіть онлайн-трансляцію на нашому сайті.