Украинская женщина-судья впишет свое имя в историю футбола!

Екатерина Монзуль рассудит матч Андорра - Англия / Фото: Sky Sports

Помогать Екатерине будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а также официальный представитель VAR Стефани Фраппарт.

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Исторический момент знаменует собой тот факт, что матч мужской сборной Англии впервые будет судить женщина.

Вдвойне приятно, что такая ответственная миссия досталась украинской футбольной судье Екатерине Монзуль.

Екатерина Монзуль / Фото: УАФ

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Для харьковчанки это не первый опыт судейства мужских сборных команд. В ноябре прошлого года она работала на матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар, а также в матче текущего отбора ЧМ-2022 Австрия – Фарерские острова.

Ранее мы сообщали, что Екатерина Монзуль имеет опыт судейства на Олимпийских играх.

Главная звезда украинского судейства Екатерина Монзуль

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Напомним, что Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Екатерина Монзуль / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Поединок отбора на ЧМ-2022 Андорра – Англия состоится 11 октября, начало в 21:00 по Киеву.