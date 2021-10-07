Українська арбітриня впише своє ім'я в історію футболу!

Катерина Монзуль розсудить матч Андорра - Англія / Фото: Sky Sports

Допомагати Катерині будуть українки Марина Стрілецька і Світлана Грушко, а також офіційний представник VAR Стефані Фраппарт.

Читайте також: Обматюкав жінку-арбітра: як покарали гравця з чемпіонату України

Реклама

Історичний момент знаменує собою той факт, що матч чоловічої збірної Англії вперше буде судити жінка.

Удвічі приємно, що така відповідальна місія дісталася українській футбольній судді Катерині Монзуль.

Катерина Монзуль / Фото: УАФ

Реклама

Для харків'янки це не перший досвід суддівства чоловічих збірних команд. У листопаді минулого року вона працювала на матчі Ліги націй Сан-Марино – Гібралтар, а також на матчі поточного відбору ЧС-2022 Австрія – Фарерські острови.

Раніше ми повідомляли, що Катерина Монзуль має досвід суддівства на Олімпійських іграх.

Головна зірка українського суддівства Катерина Монзуль

Реклама

Нагадаємо, що Монзуль посіла третє місце в рейтингу найкращих арбітрів-жінок останнього десятиліття в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.

Катерина Монзуль / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Поєдинок відбору на ЧС-2022 Андорра – Англія відбудеться 11 жовтня, початок о 21:00 за Києвом.