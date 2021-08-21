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Украинская школьница – лучшая боксерша чемпионата Европы: видео золотого нокаута

Олег Люлька
21 августа, 16:28
14-летняя Анастасия Таран, нокаутировав в финале соперницу из Польши, была признана лучшей боксершей юношеского Евро

Анастасия Таран - лучшая боксерша Европы / Фото: Федерация бокса Украины

Анастасия Таран из Днепра, которой 31 июля исполнилось 14 лет, стала победительницей европейского первенства по боксу среди школьников 13-14 лет, который также называют чемпионатом Европы среди юношей и девушек.

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ВИДЕО ПОБЕДЫ ТАРАН

Соревнования проходили в столице Боснии и Герцеговины – Сараево.

В финале весовой категории 60 кг украинка нокаутом в первом раунде одолела Йоанну Следак из Польши.

После мощного удара в голову от Анастасии Таран польская девушка попятилась назад. И когда женщина-рефери отсчитала десять, Йоанна не сомкнула перчатки и таким образом не показала способность продолжать поединок.

Следовательно, победу досрочно присудили украинке.

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На радостях Анастасия Таран принялась прыгать и обниматься с тренером.

Отметим, что в Сараево соревновались 274 спортсмена из 25 стран. Еще одной украинской героиней Евро стала 13-летняя Кира Макогоненко, которую называют "Ломаченко в юбке". Победив в финале россиянку, она прямо в ринге исполнила гопак.

Кира Макогоненко – героиня боксерского Евро / Фото: Instagram

СМОТРИТЕ ГОПАК ОТ МАКОГОНЕНКО

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