Украинская чемпионка-красотка Белодед отказалась ехать на чемпионат мира

Наша сборная по дзюдо определилась с составом на турнир в столице Венгрии. Звездная Дарья Белодед решила ограничиться тренировочным сбором в Карпатах

Дарья Белодед / Фото: Instagram

С 6 по 13 июня в Будапеште пройдет чемпионат мира по дзюдо. Украинская сборная отправляет на турнир 17 спортсменов, из которых 13 будут соревноваться в личном турнире, а еще четверо – только в командном. Такое решение принял тренерский совет. Кстати, в составе не оказалось двукратной чемпионки мира Дарьи Белодед.

Информацию о составе опубликовал сайт Федерации дзюдо Украины.

На днях Белодед свела с ума испанского диджея, который признался ей в любви.

20-летняя киевлянка пропустит мировой форум, поскольку решила готовиться к Олимпийским играм без практики в Венгрии. Тренер сборной Виталий Дуброва сообщил, что Даша вместо чемпионата проведет учебно-тренировочный сбор в Карпатах – на базе "Заросляк".

Вашему вниманию – состав сборной Украины на чемпионат мира.

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Мужчины: Артем Лесюк (весовая категория – до 60 кг), Дильшот Халматов (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Евгений Гончарко (66 кг), Александр Кошляк (73 кг), Артем Хомула (команда, 73 кг ), Геворг Манкуян (81 кг), Кеджау Ньябали (90 кг), Станислав Гунченко (команда, 90 кг), Антон Савицкий (100 кг), Яков Хаммо (свыше 100 кг), Александр Гордиенко (команда, свыше 100 кг).

Женщины: Мария Скора (команда, 57 кг), Наталья Чистякова (70 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (свыше 78 кг), Василина Кириченко (свыше 78 кг).

Недавно в Турции Белодед в откровенном купальнике нашла свою команду мечты.

Смотрите, как Дарья забиралась по канату: