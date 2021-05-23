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Красавица Белодед свела с ума испанского диджея, который признался ей в любви

Елена Павлова Елена Павлова
23 мая, 12:02
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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед пополнила свою армию фанатов после поездки на тренировочный сбор в Испанию. И продолжает делиться фото из Аликанте
Дарья Белодед очарована Испанией
Дарья Белодед очарована Испанией / Фото: Instagram

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед провела очень продуктивные сборы в Испании в рамках подготовки к летней Олимпиаде-2020 и покинула теплые края с тремя сердечками. Однако одна из самых красивых спортсменок Украины продолжает делиться своим женственными фото из солнечного Аликанте, который ее очаровал.

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"Спасибо жизни за возможность путешествовать по миру и видеть всю эту красоту!", – подписала пост с очаровательными фото в Instagram спортсменка

"Влюблен", – признался украинке испанский диджей Kike Dj Scan. "Красавица", "Роскошная", "Фея", "Какая сексуальная красотка", "Сияешь на солнце", – писали Дарье фоловеры.

Ранее мы также рассказывали про Белодед в обнимку с мускулистым белорусом. Под занавес сбора в Испании украинка поделилась снимком с еще одним атлетом из мира дзюдо – Никитой Свиридом, выступающим в категории до 100 кг.

Мы также сообщали, что Дарья Белодед цветет и пахнет после встречи с грузином. Такой очаровательной улыбки Испания еще не видела!

Смотрите, как Дарья Белодед проводила спарринг

Дарья Белодед. Спарринг Видео: Instagram
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