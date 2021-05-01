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Украинская Бриджит Бардо: жена экс-футболиста сборной Украины &ndash; в соблазнительной позе

1 мая, 20:32

Андрей Трофимов

"Идеально горяча", – пишут поклонники Виктории Кобленко о фото, в котором она предстала в образе знаменитой французской киноактрисы

Виктория Кобленко / Фото: Instagram

Актриса и модель Виктория Кобленко, недавно поделившаяся с фолловерами постельным снимком со своим мужем – экс-футболистом сборной Украины Евгением Левченко, опубликовала еще одно эффектное фото.

Красотка с ошеломительной фигурой разлеглась на красном диванчике в соблазнительном шелковом платье.

"Бросая вызов Бриджит Бардо", – подписала этот довольно откровенный снимок Виктория у себя в Instagram

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Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Нидерландах. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, который в свое время был звездой шоу "Холостяк", сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

Виктория довольно часто выкладывает откровенные фото. Например, недавно она показала боди, под которым видно все.

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Евгений Левченко WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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