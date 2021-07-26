Украинку поймали на допинге на Олимпиаде-2020! Она приехала на четвертые Игры в карьере

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио по подозрению в употреблении запрещенных препаратов. Она должна была стартовать на Играх 27 июля

Юлия Елистратова не выступит в Токио / Фото: Instagram

Елистратова должна была принимать участие в соревнованиях по триатлону, которые запланированы на вторник, 27 июля.

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"Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию, триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях", – сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Игры в Токио стали бы для нее уже четвертыми в карьере. Впрочем, лучшим результатом Елистратовой на Олимпиадах является 24-е место в 2008 году, а в 2012-м она даже не финишировала.

Напомним, что ранее из-за допинга сборная Украины потеряла гимнаста Олега Верняева, тяжелоатлета Дмитрия Чумака и боксера Евгения Барабанова. Смотрите список украинских спортсменов на Олимпиаде-2020.