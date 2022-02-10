Украинку не пощадили за допинг: теперь МОК обязан забрать медаль у России!

У России могут отобрать командное золото / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мощный допинговый скандал потряс зимнюю Олимпиаду в Пекине. Естественно, в нем замешана Россия. Ранее украинская фигуристка рассказала всю правду о допинге в России.

Ее слова подтвердила 15-летняя Камила Валиева, которая была поймана на употреблении запрещенных препаратов.

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Какой допинг нашли у Валиевой? Триметазидин. Его рекомендуют для защиты сердца при повышенных физических нагрузках.

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В России уверены, что на допинг Валиевой в МОК закроют глаза из-за малолетства спортсменки и не лишат команду золотой медали.

Но прецеденты строгого наказания за триметазидин были. На Олимпиаде-2014 на этом препарате погорела украинская лыжница Марина Лисогор, за что была дисквалифицирована на два года.

Не помогло Марине даже то, что она принимала препарат после удаления щитовидной железы.

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