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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українку не пощадили за допінг: тепер МОК має забрати медаль у Росії!

Павло Василенко
10 лютого, 00:37
Російська фігуристка Каміла Валієва вживала триметазидин, за цей препарат нашу лижницю дискваліфікували на два роки

У Росії можуть відібрати командне золото / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Потужний допінговий скандал сколихнув зимову Олімпіаду в Пекіні. Звісно, у ньому замішана Росія. Раніше українська фігуристка розповіла всю правду про допінг у Росії.

Її слова підтвердила 15-річна Каміла Валієва, яку спіймали на вживанні заборонених препаратів.

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Який допінг знайшли у Валієвої? Триметазидин. Його рекомендують для захисту серця за підвищених фізичних навантажень.

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У Росії впевнені, що на допінг Валієвої в МОК заплющать очі через малоліття спортсменки і не позбавлять команду золотої медалі.

Але прецеденти суворого покарання за триметазидин були. На Олімпіаді-2014 на цьому препараті погоріла українська лижниця Марина Лисогор, за що була дискваліфікована на два роки.

Не допомогло Марині навіть те, що вона приймала препарат після видалення щитовидної залози.

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