Украинка выиграла 2,8 млн на Уимблдоне, но российские СМИ отправили ее домой

19-летняя Марта Костюк дебютировала в основной сетке травяного турнира Большого шлема победой над Кики Бертенс из Нидерландов, но некоторые пишут, что киевлянка проиграла

Марта Костюк прошла во второй круг Уимблдона / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк, которой вчера исполнилось 19 лет, сделала себе подарок в первом круге Уимблдона и прошла 21 ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов – 6:3, 6:4. Ранее Свитолина в Британии поддержала сборную Украины.

Юная киевлянка, которая занимает 70-ю строчку в рейтинге WTA, дебютировала в основе британского турнира "Большого шлема". Также Марта впервые встречалась с Бертенс. Матч длился 1 час и 22 минуты. Костюк выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-поинтов.

Во втором круге Костюк сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA). А пока за выход в следующий раунд украинка заработала 75 000 фунтов или 2,8 млн гривен. К слову, в этом месяце Костюк стала 11-й украинской теннисисткой, которая преодолела отметку в 1 млн долларов призовых.

Тем временем, один из российских сайтов уже отправил Марту домой.

Ранее Костюк замахнулась на выигрыш турнира Большого шлема.