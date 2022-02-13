Украинка везет свой боб от финиша до старта: видео с Олимпиады

Лидия Гунько и ее боб / Фото: Коллаж: Сегодня

Воскресенье, 13 февраля, стало историческим для украинского спорта. В Пекине-2022, впервые на Олимпиадах, выступила украинская бобслеистка – 28-летняя Лидия Гунько.

По итогам двух заездов в монобобе, дебютирующем на Играх, Гунько замыкает список из 20 участниц, но надеется улучить свою позицию 14 февраля.

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Лидия Гунько / Фото: Getty Images

Отметим, что на своем бобе в воскресенье Лидия разогналась до скорости 118 км/час в первом заезде и 116 км/час – во втором.

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Но как же она доставляла свой боб обратно – с финиша на старт?

Это показал президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, сын которого ранее всколыхнул весь мир, показав на Играх плакат "Нет войне в Украине".

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Вместе со своим бобом Лидия Гунько добиралась с подножья гор к вершине – в кузове грузовика. Все это происходило куда медленнее, чем в обратном направлении.

"Лидия Гунько крепко держит свой боб", – написал в сториз Гераскевич-старший.

Ранее Лидия Гунько высказала свою позицию в отношениях с российскими спортсменами. По мнению украинской бобслеистки, пока идет агрессия со стороны РФ в отношении Украины, ни о какой дружбе не может быть и речи.

Отметим, что с транспортировкой боба-саней Лидии Гунько в Китай возникла проблема. Пекинцы заломили огромную цену на тестирование ее снаряжения на коронавирус. Впрочем, все для спортсменки решилось благополучно.