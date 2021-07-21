Украинка провела экскурсию по Олимпийской деревне в Токио

Виктория Ус провела экскурсию по своему номеру в Олимпийской деревне. Девушка показала знаменитую картонную кровать и холл, где можно проводить совместные вечера с другими атлетами

Виктория Ус провела экскурсию Олимпийской деревней

Наша представительница в гребном слаломе живет в Олимпийской деревне в блоке, где располагаются две комнаты, перед ними есть небольшой холл со столиком, а на стенах и дверях висят вспомогательные указатели и предупреждения о соблюдении карантинных мер.

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В самом номере Виктории располагается картонная кровать с матрасом из переработанного пластика, на видео так же можно заметить небольшой шкаф и кондиционер. В номерах спортсмены живут по двое.

А наш бадминтонист Артем Почтарев показал, как в олимпийской столовой можно заказать суши – традиционное японское блюдо.

Напомним, что Виктория Ус была отправлена на самоизоляцию после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.