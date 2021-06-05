Украинка побила россиянку в Париже ради путевки в Токио

На квалификационном турнире в столице Франции лучшая женщина-боксер Украины Анна Лысенко добыла право выступить на Олимпиаде, одолев Саадат Далгатову из РФ

Звезда женского бокса Анна Лысенко

У Украины – еще одна олимпийская лицензия! Право выступить на Играх в Токио с 23 июля по 8 августа заполучила лучшая женщина-боксер нашей страны, студентка Университета фискальной службы Анна Лысенко.

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На европейском квалификационном турнире в Париже 29-летняя Лысенко добыла билет в Страну восходящего солнца, в весовой категории 69 кг одолев россиянку Саадат Далгатову – 3:2.

Ранее мы писали, что на Олимпиаду в Токио прибыли первые спортсмены из-за рубежа. За полтора месяца до старта Игр в Японию прилетела женская сборная Австралии по софтболу.

Напомним, в связи с ситуацией с коронавирусом МОК обязал атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Олимпиаде под собственную ответственность и осознают, что могут столкнуться с риском для здоровья или даже смертью.

При этом участникам Олимпиады-2020 раздадут 160 тысяч презервативов, но использовать запрещают.