Украинка, озолотившая Россию, второй раз стала мамой

Воспитанница украинского фигурного катания Татьяна Волосожар, которая выиграла два "золота" Олимпийских игр под флагом РФ, в 35 лет родила мальчика

Бывшая украинка Татьяна Волосожар / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 35-летняя Татьяна Волосожар во второй раз стала мамой. Спортсменка родила сына.

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"Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы", – написала в Instagram Волосожар

Отметим, что Татьяна Волосожар рожала в московской клинике, где роды, в пересчете на украинскую валюту, стоят от 71 000 до 441 000 гривен.

Супругом Волосожар является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

Напомним, что Волосожар родом из Днепра. Ее первым партнером на льду был Петр Харченко, совместно они стали чемпионами Украины (2004). Затем каталась со Станиславом Морозовым, с которым была четырехкратной чемпионкой Украины, призером этапов Гран-при, участницей Олимпийских игр (2006, 2010).

Татьяна Волосожар и Максим Траньков / Фото: Instagram

В 2010 году Волосожар переехала в Россию, где встала в пару с Максимом Траньковым. В дуэте с ним экс-украинка стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира-2013 и четырехкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016).

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