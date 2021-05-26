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Не верится! Знаменитая украинская гимнастка стала мамой

Олег Люлька Олег Люлька
26 мая, 14:57
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25-е число стало теперь вдвойне особенным для победительницы Универсиады Евгении Гомон. В этот день она появилась на свет сама, а теперь еще и ребенка родила
Евгения Гомон и ее муж Олег
Евгения Гомон и ее муж Олег / Фото: Instagram

Знаменитая украинская гимнастка Евгения Гомон стала мамой. 26-летняя спортсменка поделилась радостной новостью у себя в Instagram.

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"Вчера, 25.05.2021, родилось наше долгожданное чудо. Пока не верится! Теперь мы папа и мама. Спасибо небесам", – написала сегодня счастливая Евгения Гомон

Пол ребенка спортсменка не указала, но подписчики в комментариях поздравляют ее с сыном.

"25-й день весенних месяцев для вас становится все более особенным!" – отметил один из фолловеров Евгении Гомон, имея в виду, что и сама гимнастка родилась 25-го, только не мая, а марта

Отметим, что Евгения замужем за Олегом Кылымником – руководящим партнером киевского Центра политического консалтинга.

Добавим, что Евгения Гомон родом из Запорожья. Она победительница Универсиады-2015 в Кванджу, бронзовая призерка ЧМ-2013 в Киеве и серебряная медалистка Европейских игр-2015 в Баку.

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Смотрите, каким шпагатом однажды Евгения поразила прохожих в Нью-Йорке

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