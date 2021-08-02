Украинка Черкасова пробилась в полуфинал Олимпиады: когда и где смотреть схватку за финал

Украинская борчиха Алла Черкасова вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио-2020 в категории до 68 кг. И сегодня проведет поединок за финал

Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters

В четвертьфинале Олимпиады опытная Черкасова боролась с четвертым номером посева в Японии, бронзовым призером последнего чемпионата мира немкой Анной Кармен Шелль. И положила ее на туше, добыв чистую победу – 6:0.

Читайте также: Какой вы спорт по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

До этого на стадии 1/8 финала чемпионка мира-2018 Черкасова разгромила бронзового призера Олимпийских игр-2008 и четырехкратного призера чемпионатов Европы полячку Агнешку Вещек со счетом 11:0.



Фото Reuters

Полуфинал состоится сегодня в дневной сессии, которая стартует в 12:15 по Киеву. 32-летняя львовянка проведет схватку с действующей чемпионкой мира в этом весе – американкой Тамирой Менса-Сток.

Реклама

Также сегодня поединок за "бронзу" Олимпиады проведет украинец Ленур Темиров в весе до 60 кг. Начало схватки – в 13:30 по Киеву.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на "Сегодня":