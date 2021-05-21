Украинец во второй раз подряд стал чемпионом Бельгии

Брюгге Эдуарда Соболя стал недосягаемым для преследователей за тур до финиша чемпионата Бельгии. Украинский защитник завоевал золотые медали во втором сезоне подряд

Футболисты Брюгге празднуют завоевание золотых медалей / Фото: Getty Images

Пока Роман Яремчук феерит в бомбардирской гонке, Эдуард Соболь во второй раз подряд стал чемпионом Бельгии. За тур до конца чемпионата клуб украинца Брюгге гарантировал себе первое место.

В пятом туре чемпионского плей-офф Брюгге выдал боевую ничью 3:3 против Андерлехта. Тем не менее, этого хватило, чтобы стать недосягаемым для других конкурентов. В заключительном туре Брюгге встретится с Генком, но этот матч уже ничего для обеих команд не будет решать.

Отметим, что Генк, за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, ведет борьбу за Лигу конференций с Мехеленом Марьяна Шведа.

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Соболь выступает за Брюгге на правах аренды с лета 2019 года, а его контракт принадлежит донецкому Шахтеру. Правда, ранее появилась информация, что 1 июля 2021-го украинский защитник перейдет в Брюгге за три миллиона евро.

В прошлом сезоне Брюгге стал чемпионом Бельгии досрочно после остановки чемпионата из-за пандемии. Брюжжане завоевали золотые медали в 16-й раз в истории.