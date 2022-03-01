Украинец влепил пощечину боссу Европейского тенниса за позорное заявление по России

Зукин заехал Хаммерлу / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин дал пощечину генеральному директору Европейской федерации тенниса (Tennis Europe) австрийцу Томасу Хаммерлу из-за того, что его разозлило "позорно слабое" заявление организации о военном вторжении России и Беларуси в Украину.

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Стычка между ними возникла после заседания правления Tennis Europe в Club Mega Saray в турецкой Анталье. Была вызвана полиция.

Украинская федерация тенниса требовала исключения российской и белорусской теннисных федераций из международной ассоциации.

Однако заявление совета Tennis Europe, согласованное по Zoom, вообще не осуждало действия агрессоров.

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В нем лишь говорилось о приостановлении юниорских соревнований в России, Беларуси и Украине – при этом Tennis Europe призвала "международное теннисное сообщество проявить солидарность с игроками из этих стран, ни один из которых не должен быть наказан или обвинен за действия режимов в их государствах".

Война России и Беларуси против Украины? В Европейской теннисной федерации сделали вид, что ее нет.

"Я прочитал заявление, закончил обед, встал, обернулся, увидел, как он (Хаммерл) сидит за пять столов от меня, и спросил его: "Как ты мог это сделать?" Он сказал: "Убирайся отсюда". Я дал ему легкую оплеуху и пошел", – сказал украинец Зукин в комментарии Telegraph Sport.

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Украинец Евгений Зукин

Позже Зукин был доставлен в отделение полиции в Анталье. Он извинился перед Хаммерлом, признав, что перестарался, а тот принял извинения.

Между тем два свидетеля прислали описание инцидента в ITF (Международную теннисную федерацию), и Зукина еще могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

"Я не собираюсь это комментировать. Сейчас идет расследование. Мы обсудим следующие шаги", – сказал австриец Хаммерл, получивший пощечину от украинца.

Австриец Томас Хаммерл

Отметим, что Зукин, находясь в Турции, пытается организовать там матч Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, который в результате военного вторжения РФ и Беларуси в нашу страну пришлось перенести на нейтральную территорию. Свою жену и двоих детей Зукин отвез в Анталью, но его родители и 92-летняя бабушка до сих пор в Киеве.

"Они в укрытиях, под постоянными бомбардировками, и я не могу помочь им. Это вызывает у меня величайшую обеспокоенность. Моя бабушка говорит, что видела то же самое в 1941 году. И потому заявление Tennis Europe – это абсолютный позор. Если кто-то хочет привлечь меня к дисциплинарной ответственности – пусть. Мне все равно", – сказал Зукин.