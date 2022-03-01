Українець вліпив ляпаса босу Європейського тенісу за ганебну заяву щодо Росії

Зукін вліпив ляпаса Гаммерлу / Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін дав ляпаса генеральному директору Європейської федерації тенісу (Tennis Europe) австрійцеві Томасу Гаммерлу через те, що його розлютила "ганебно слабка" заява організації щодо воєнного вторгнення Росії та Білорусі в Україну.

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Сутичка між ними виникла після засідання правління Tennis Europe у Club Mega Saray у турецькій Антальї. Було викликано поліцію.

Українська федерація тенісу вимагала виключення російської та білоруської тенісних федерацій з міжнародної асоціації.

Проте заява ради Tennis Europe, узгоджена в Zoom, взагалі не засуджувала дії агресорів.

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У ній лише йшлося про зупинення юніорських змагань у Росії, Білорусі та Україні – водночас Tennis Europe закликала "міжнародну тенісну спільноту виявити солідарність із гравцями цих країн, жоден з яких не має бути покараний чи звинувачений за дії режимів у їхніх державах".

Війна Росії та Білорусі проти України? У Європейській тенісній федерації вдали, що її немає.

"Я прочитав заяву, закінчив обід, підвівся, обернувся, побачив, як він (Гаммерл) сидить за п'ять столів від мене і запитав його: "Як ти міг це зробити?" Він сказав: "Забирайся звідси". Я дав йому легкий ляпас і пішов", – сказав українець Зукін у коментарі Telegraph Sport.

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Українець Євген Зукін

Пізніше Зукіна доставили до відділку поліції в Антальї. Він вибачився перед Гаммерлом, визнавши, що перестарався, а той прийняв вибачення.

Тим часом двоє свідків надіслали опис інциденту в ITF (Міжнародну тенісну федерацію), і Зукіна ще можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

"Я не збираюся це коментувати. Наразі триває розслідування. Ми обговоримо наступні кроки", – сказав австрієць Гаммерл, який отримав ляпас від українця.

Австрієць Томас Гаммерл

Зазначимо, що Зукін, перебуваючи в Туреччині, намагається організувати там матч Кубку Девіса між Україною та Барбадосом, який внаслідок воєнного вторгнення РФ та Білорусі в нашу країну довелося перенести на нейтральну територію. Свою дружину та двох дітей Зукін відвіз в Анталью, але його батьки та 92-річна бабуся досі в Києві.

"Вони в укриттях, під постійними бомбардуваннями, і я не можу допомогти їм. Це викликає у мене найбільше занепокоєння. Моя бабуся каже, що бачила те саме 1941 року. І тому заява Tennis Europe – це абсолютна ганьба. Якщо хтось хоче притягти мене до дисциплінарної відповідальності – нехай. Мені байдуже", – сказав Зукін.