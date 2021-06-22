Украинец хочет стать тренером России после провала на Евро-2020

Виктор Онопко заявил, что готов заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после того, как команда вылетела с чемпионата Европы

Виктор Онопко сыграл больше сотни матчей за сборную России

Сборная России провалилась на чемпионате Европы. После поражения Дании команда заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Сменить на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвался украинец Виктор Онопко.

"Группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил. Готов ли я сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно. С удовольствием", – приводит слова Онопко "Чемпионат".

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Виктор Онопко воспитанник луганского футбола. В чемпионате СССР выступал за донецкий Шахтер. После развала Союза он не захотел играть за сборную Украины. Принял российское гражданство и провел за национальную команду более сотни матчей.

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