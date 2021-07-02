Украине по силам выиграть Евро! Прогноз тренера сборной Испании

Андрей Шевченко и Луис Энрике / Фото: Reuters
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, команде которого сегодня предстоит матч 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии, лестно отозвался о выступлении на турнире украинской национальной команды.
"Я в свое время хорошо отзывался об Украине и ее тренере. И посмотрите, где они сейчас. Это команда, которая вполне может выиграть Евро-2020", – сказал Луис Энрике на пресс-конференции перед своим матчем со швейцарцами
Напомним, прошлой осенью Украина обыграла в Киеве Испанию 1:0 в рамках Лиги наций.
3 июля в 1/4 финала Евро-2020 Украина играет в Риме с Англией. По поводу этого поединка прозвучало уже немало прогнозов. Например, Жозе Моуринью уверен, что англичане справятся с Украиной.
А вот знаменитый в прошлом защитник Динамо Олег Кузнецов предсказывает Украине победу над Англией в серии пенальти.
Смотрите, как Украина вышла в 1/4 финала Евро
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