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Украина пройдет Англию по пенальти: бывший динамовец верит в сборную, а Лужный – не очень

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июля, 20:55
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Знаменитый защитник Олег Кузнецов надеется, что наши смогут пробиться в полуфинал, а его коллега Олег Лужный отдает предпочтение британцам
Олег Кузнецов
Олег Кузнецов / Фото: УАФ

Наша футбольная команда впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. При этом один украинец попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020. Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет более серьезное испытание. Однако есть и такие, кто уверен, что "сине-желтые" смогут одолеть сборную Англии.

В комментарии сайту Footboom бывший защитник Динамо и сборной Украины 1990-х Олег Кузнецов высказал интересную версию, как наши пройдут британцев:

"На таких турнирах слабых не бывает. Футбол прогрессирует почти во всех странах, в этом мы могли убедиться и на групповой стадии Евро, и в плей-офф. Из гонки выбыли такие фавориты как Франция, Португалия, Германия, Нидерланды…

Думаю, сборная Украины в Риме не упустит шанс впервые в истории оказаться в полуфинале ЧЕ. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше".

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А вот бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный придерживается другого мнения:

"Такие поединки предсказать невозможно. Необходимо находиться внутри команды, знать стартовый состав, готовность игроков и многое другое. Если отталкиваться от предыдущих игр команд, то англичане выглядят предпочтительнее и по подбору игроков, и по уровню мастерства. Футбол непредсказуем, но, думаю, не в этом случае. Поставлю 70% на 30% в пользу англичан".

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Более сдержанным оказался Йожеф Сабо. Многолетний наставник Динамо и сборной надеется на фортуну:

"Команда Гарета Саутгейта вышла на топ-уровень. В сборной Украины меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом плане. Ведь в запасе – только трое суток, а игра со Швецией получилась очень энергозатратной и эмоциональной.

Будем надеяться, что тренерский штаб сумеет привести в порядок игровой и психологический тонус ребят и настроить на свою игру. У меня есть предчувствие положительного результата. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры и его величества фарта!"

Смотрите, как наши обыграли-таки шведов в дополнительное время:

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
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