Украинцы массово болеют за сборную России. И это после семи лет войны

Украинские болельщики на чемпионате мира по хоккею больше всего поддерживают сборные Канады и России – результат опроса

Украинцы болеют за соседа несмотря на войну

Сегодня в Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. К началу мирового первенства мы запустили опрос, чтобы выяснить за кого болеют украинские фанаты.

Оказалось, что больше всего почитателей у нас сборной Канады. "Кленовые листья" поддерживает около трети проголосовавших. А вот на втором месте оказалась Россия. Страна, название которой запрещено произносить на ЧМ-2021 из-за допинговых скандалов. Страна, которая оккупировала Крым и вот уже семь лет воюет с Украиной. Ее поддерживают около четверти проголосовавших.

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