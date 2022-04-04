Украинцев трудно превратить в рабов! Белорусский тренер против агрессии России

Олег Дулуб против войны и за отстранение спортсменов из России и Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Опытные футбольные специалисты категорически не поддерживают пропаганду Путина. Об этом заявил украинский тренер Вячеслав Грозный. Свое отношение к рашистским действиям поведал и белорусский тренер Олег Дулуб, работающий в Украине.

Олег Дулуб раньше уже работал в Украине

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Наставник ФК Львов восхищен украинцами, о чем поделился белорусской газете Наша Ніва.

В Украине я увидел единую нацию. Для них эта война – как будто Великая Отечественная война для Советского Союза, людей объединяет общая цель – победить в этой войне. Меня поразило поведение украинских спортсменов. Футболист Колоса Андрей Богданов принял присягу, взял автомат и пошел на войну, есть другие примеры. Сейчас мое отношение к России ухудшилось. Они уничтожают целые города вместе с мирным населением просто потому, что в этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом-солью. Но надо понимать, что Украина свободная страна, и украинцев очень трудно превратить в рабов. Они скорее умрут, но никогда больше не будут рабами.

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Не обошел Олег Дулуб и отстранение его соотечественников-спортсменов, а также представителей России, от международных соревнований.

"Не понимаю, почему эти санкции вызывают возмущение. Те, кто с ними не согласны, говорят, мол, спорт вне политики. Но кто придумал эту фразу? Любой спорт хоть в малом масштабе, но все-таки отображает все процессы, происходящие в обществе. Олимпиады в Москве, в Сочи служили для того, чтобы показать через спорт преимущество Советского Союза или России", – считает Олег Дулуб.

/ Фото: Facebook

В то время как многие спортсмены и функционеры поддерживают Украину и призывают остановить войну, сербские баскетболисты отказались это делать.