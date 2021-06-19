Украинца Падуна не взяли на самый престижный старт года, хотя такой соблазн был

Восходящая звезда украинского велоспорта Марк Падун не примет участие в Тур де Франс-2021 в составе своей команды Bahrain Victorious

Марк Падун выиграл 7-й этап веломногодневки Критериум Дофине / Фото: Reuters

Украинский велогонщик Марк Падун, который одержал две победы на многодневке Критериум Дофине, включая королевский горный этап, не вошел в состав команды Bahrain Victorious на элитный Тур де Франс-2021. Хотя казалось, что последние успехи 24-летнего дончанина помогут ему укрепить свои позиции.

Читайте также: Спортивный бойкот Лукашенко: команды отказываются ехать на чемпионат Европы в Минск

"После Критериума Дофине был соблазн повезти Марка Падуна на Тур. То же касается Джино Мэдера после его побед на Джиро и Туре Швейцарии. Но они молодые таланты, у которых свои цели на сезон. Команда должна следить за долгосрочным проектом для этих гонщиков", – прокомментировал решение директор Bahrain Victorious Роджер Хэммонд

Самый престижный гранд-тур велоспорта Тур де Франс-2021 стартует 26 июня в Бресте, а завершится традиционно 28 июля в Париже.

Ранее украинец самокритично отреагировал на второе место на Джиро д'Италия.