Украинская сенсация! Наш велогонщик победил на разогреве к Тур де Франс

24-летний дончанин Марк Падун сенсационно выиграл 7-й этап ежегодной шоссейной веломногодневки Критериум Дофине во Франции, опередив лидера общего зачета на 34 секунды

Марк Падун выиграл 7-й этап веломногодневки Критериум Дофине / Фото: Reuters

Украинский велогонщик Марк Падун сенсационно выиграл 7-й этап ежегодной шоссейной веломногодневки Критериум Дофине. Велогонка проходит во французском регионе Дофине и является репетицией перед Тур де Франс. Ранее украинец самокритично отреагировал на второе место на Джиро д'Италия.

24-летний украинский гонщик команды Bahrain – Victorious Марк Падун преодолел 171,5 км от Сен-Мертен-ле-Вину до Ла-Плань за 4 часа, 35 минут и 7 секунд. Ближайшего преследователя, австралийца Ричи Порте из Ineos Grenadiers, Падун опередил на 34 секунды.

Смотрите, как Падун выиграл этап престижной гонки

Украинец Марк Падун выиграл 7-й этап веломногодневки Критериум Дофине Видео: Reuters

Сегодняшний триумф Падуна на Дофине – первая большая победа украинского велогонщика с 2019 года, когда Марк выиграл генеральную классификацию многодневки Adriatica Ionica Race.

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Завтра, 6 июня, Критериум Дофине завершится последним этапом на 147 километров. Генеральную классификацию по итогам сегодняшней гонки возглавляет австралиец Порте. Дончанин Падун идет 48-м.

Ранее впервые за 16 лет украинский велогонщик поднялся на пьедестал Джиро д'Италия.