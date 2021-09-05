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Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Украинца избили в Лас-Вегасе. Что он там делал?

Андрей Трофимов
5 сентября, 08:53
На турнир UFC Vegas 36 Людвик Шолинян попал случайно, заменив в последний момент Звиада Лазишвили, который получил травму

Шор наносит точный удар в голову Шолиняна

Украинский боец смешанных единоборств Людвик Шолинян дебютировал в самом престижном бойцовском промоушене – UFC.

Наш спортсмен встретился с бойцом из Уэльса Джеком Шором на турнире UFC Vegas 36.

Бой продлился все раунды, по итогам которых все судьи отдали победу Шору. Это четвертая победа подряд Джека в UFC.

Для Шолиняна это второе поражение в карьере при девяти победах.

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Надо сказать, что Людвик о своем первом бое узнал за несколько дней. Украинец заменил Звиада Лазишвили, который получил травму.

Людвик Шолинян родился 20 января 1990 года в Армении. В три года с родителями переехал в Киев. В смешанных единоборствах выступает на профессиональном уровне начиная с 2016 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 и LFA.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Спивак проиграл Тому Аспиналлу в первом раунде на турнире UFC Vegas 36.

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