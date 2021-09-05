Українця побили в Лас-Вегасі. Що він там робив?

Шор наносить точний удар у голову Шоліняна

Український боєць змішаних єдиноборств Людвік Шолінян дебютував у найпрестижнішому бійцівському промоушені – UFC.

Наш спортсмен зустрівся з бійцем з Уельсу Джеком Шором на турнірі UFC Vegas 36.

Бій тривав усі раунди, за підсумками яких всі судді віддали перемогу Шору. Це четверта перемога поспіль Джека в UFC.

Для Шоліняна це друга поразка в кар'єрі за дев'яти перемог.

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Треба сказати, що Людвік про свій перший бій дізнався за кілька днів. Українець замінив Звіада Лазішвілі, який отримав травму.

Людвік Шолінян народився 20 січня 1990 року у Вірменії. У три роки з батьками переїхав до Києва. У змішаних єдиноборствах виступає на професійному рівні починаючи з 2016 року, відомий за участю в турнірах бійцівських організацій Bellator, M-1 і LFA.

Раніше ми розповідали, що Сергій Співак програв Тому Аспіналлу в першому раунді на турнірі UFC Vegas 36.