Українця побили в Лас-Вегасі. Що він там робив?

Шор наносить точний удар у голову Шоліняна
Український боєць змішаних єдиноборств Людвік Шолінян дебютував у найпрестижнішому бійцівському промоушені – UFC.
Наш спортсмен зустрівся з бійцем з Уельсу Джеком Шором на турнірі UFC Vegas 36.
Бій тривав усі раунди, за підсумками яких всі судді віддали перемогу Шору. Це четверта перемога поспіль Джека в UFC.
Для Шоліняна це друга поразка в кар'єрі за дев'яти перемог.
Треба сказати, що Людвік про свій перший бій дізнався за кілька днів. Українець замінив Звіада Лазішвілі, який отримав травму.
Людвік Шолінян народився 20 січня 1990 року у Вірменії. У три роки з батьками переїхав до Києва. У змішаних єдиноборствах виступає на професійному рівні починаючи з 2016 року, відомий за участю в турнірах бійцівських організацій Bellator, M-1 і LFA.
Раніше ми розповідали, що Сергій Співак програв Тому Аспіналлу в першому раунді на турнірі UFC Vegas 36.