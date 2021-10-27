27 октября 17:00
Мариуполь 1
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец 0
Шахтер 3
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Украина выступит на ОИ без флага: в России спрогнозировали последствия допинг-скандала

Сергей Шаховец
27 октября, 23:02
Сборная Украины может получить серьезные санкции от WADA по итогам спецоперации "Геркулес"

Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Пока официальной информации по санкциям в отношении Украины нет, но они неизбежно будут, считает российский спортивный обозреватель Владимир Осипов.

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И хотя, по мнению эксперта, нарушения со стороны Украины не были грубыми, уже на зимней Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены будут выступать без флага и гимна.

"Главное обвинение состоит в том, что представители украинского агентства предупреждали своих спортсменов о проверках. Нарушение, конечно, грубое, но даже если и так, то почему WADA так сгущает краски?

Ведь даже детям известно, что вывести следы запрещенных препаратов за один день нельзя. А украинцы предупреждали своих именно за сутки до визита. Почему вдруг такое возбуждение прямо сейчас и по поводу Украины? Ведь в этом году поводов для громких расследований было предостаточно.

Сборная Украины на открытии Олимпиады вышла с изображением Чернобыля / Фото: Reuters

А вот Украина — прекрасный претендент для разного рода экспериментов.

Отпор дать не сможет и по понятным причинам примет все санкции с нужной WADA покорностью, даже если серьезных доказательств не будет. Близость Олимпиады в Пекине, которая пройдет уже в феврале будущего года, гарантирует резонанс всего происходящего.

Глава отдела расследований агентства Гюнтер Янгер уже заявил, что Киев предупреждал спортсменов о проверках аж с 2012 года. Так что возмездие, скорее всего, будет жестким и беспощадным. Флаг и гимн у Украины с большой долей вероятности отнимут уже к Олимпиаде.

А вот потом нужно будет искать новых нарушителей, причем крупных. В противном случае антидопинговую охоту на ведьм просто перестанут щедро финансировать", – цитирует слова Осипова Kommersant.ru.

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

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Напомним, что в результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны Национального антидопингового центра (НАЦД). Они заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Министр молодежи и спорта Вадим Гудцайт молниеносно отреагировал на скандал – в отставку ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Но по мнению Игоря Жданова, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов, необходимо принимать срочные меры по изменению законодательства.