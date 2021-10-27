Украина выступит на ОИ без флага: в России спрогнозировали последствия допинг-скандала

Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Пока официальной информации по санкциям в отношении Украины нет, но они неизбежно будут, считает российский спортивный обозреватель Владимир Осипов.

Читайте также: Украина может повторить путь России в допинговом скандале: спортивный юрист призвал готовиться к худшему сценарию

Реклама

И хотя, по мнению эксперта, нарушения со стороны Украины не были грубыми, уже на зимней Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены будут выступать без флага и гимна.

"Главное обвинение состоит в том, что представители украинского агентства предупреждали своих спортсменов о проверках. Нарушение, конечно, грубое, но даже если и так, то почему WADA так сгущает краски? Ведь даже детям известно, что вывести следы запрещенных препаратов за один день нельзя. А украинцы предупреждали своих именно за сутки до визита. Почему вдруг такое возбуждение прямо сейчас и по поводу Украины? Ведь в этом году поводов для громких расследований было предостаточно.

Сборная Украины на открытии Олимпиады вышла с изображением Чернобыля / Фото: Reuters

А вот Украина — прекрасный претендент для разного рода экспериментов. Отпор дать не сможет и по понятным причинам примет все санкции с нужной WADA покорностью, даже если серьезных доказательств не будет. Близость Олимпиады в Пекине, которая пройдет уже в феврале будущего года, гарантирует резонанс всего происходящего. Глава отдела расследований агентства Гюнтер Янгер уже заявил, что Киев предупреждал спортсменов о проверках аж с 2012 года. Так что возмездие, скорее всего, будет жестким и беспощадным. Флаг и гимн у Украины с большой долей вероятности отнимут уже к Олимпиаде. А вот потом нужно будет искать новых нарушителей, причем крупных. В противном случае антидопинговую охоту на ведьм просто перестанут щедро финансировать", – цитирует слова Осипова Kommersant.ru.

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Реклама

Напомним, что в результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны Национального антидопингового центра (НАЦД). Они заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Министр молодежи и спорта Вадим Гудцайт молниеносно отреагировал на скандал – в отставку ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Но по мнению Игоря Жданова, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов, необходимо принимать срочные меры по изменению законодательства.