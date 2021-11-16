16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Украина вырвала победу у Сербии и продолжает борьбу за Евро

Александр Трикиша
16 ноября, 20:50
Молодежная сборная Украины одержала победу над сверстниками из Сербии в отборе на Евро-2023 и продолжает погоню за первым местом в группе

Украинская молодежка обыграла Сербию / Фото: УАФ

Украинцы первыми открыли счет в матче после гола Дмитрия Крыскова уже на 9-й минуте встречи. Наши футболисты продолжили нагнетать у ворот соперника, но больше до перерыва забить не удалось.

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Во втором тайме наша команда продолжала играть первым номером, но нарвалась на гол от Стефана Митровича.

Тем не менее, равенство на табло продержалось всего три минуты, когда отличился Георгий Судаков, принесший нашей команде победу со счетом 2:1.

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Украина набрала 13 очков и догнала Францию, но она свой матч шестого тура еще не сыграла. Впереды у нашей команды еще четыре поединка, в том числе и с Францией дома.

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В финальную часть выходит победитель группы, а лучшие команды среди занявших вторые места будут играть в стыковых матчах.

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