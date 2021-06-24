Украина сыграет со Швецией в плей-офф Евро: где, когда и во сколько

Определился соперник Украины в 1/8 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко вышла на Швецию, которая и помогла нам пробиться в плей-офф

Украина в 1/8 финала Евро сыграет со Швецией / Фото: Reuters

Сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 таки сыграет против команды Швеции. После заключительных матчей группового этапа в квартете F определились все команды, пришедшие в следующий раунд, что позволило сформировать сетку плей-офф.

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Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена полностью из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все пары 1/8 финала Евро-2020:

26 июня

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19:00. Уэльс – Дания. Амстердам

Уэльс – Дания. Амстердам 22:00. Италия – Австрия. Лондон

27 июня

19:00. Нидерланды – Чехия. Будапешт

Нидерланды – Чехия. Будапешт 22:00. Бельгия – Португалия. Севилья

28 июня

19:00. Хорватия – Испания. Копенгаген

Хорватия – Испания. Копенгаген 22:00. Франция – Швейцария. Бухарест

29 июня

19:00. Англия – Германия. Лондон

Англия – Германия. Лондон 22:00. Швеция – Украина. Глазго

"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.