Украина сыграет со Швецией в плей-офф Евро: где, когда и во сколько

Украина в 1/8 финала Евро сыграет со Швецией / Фото: Reuters
Сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 таки сыграет против команды Швеции. После заключительных матчей группового этапа в квартете F определились все команды, пришедшие в следующий раунд, что позволило сформировать сетку плей-офф.
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Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена полностью из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все пары 1/8 финала Евро-2020:
26 июня
- 19:00. Уэльс – Дания. Амстердам
- 22:00. Италия – Австрия. Лондон
27 июня
- 19:00. Нидерланды – Чехия. Будапешт
- 22:00. Бельгия – Португалия. Севилья
28 июня
- 19:00. Хорватия – Испания. Копенгаген
- 22:00. Франция – Швейцария. Бухарест
29 июня
- 19:00. Англия – Германия. Лондон
- 22:00. Швеция – Украина. Глазго
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