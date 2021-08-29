29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 26’
Минай 0
Шахтер 0
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украина сохраняет позицию в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

Сергей Шаховец
29 августа, 16:44
После пяти дней Паралимпиады-2020 Украина закрепилась в ТОП-5 медального зачета Паралимпийских игр в Токио

Пловец Андрей Трусов серебряный медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня, 29 августа, украинские паралимпийцы сумели пополнить медальный комплект на 9 наград, из которых 2 золотые, 5 серебряных и две бронзовые. Всего на счету Украины 43 медали. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 103 медали.

Читайте также: Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

МСтранаВсего
1

Китай

452929103
2

Великобритания

23191860
3

США

1516940
4

РПК

1592852
5

Украина

10221143
6

Бразилия

1051530
7

Азербайджан

90312
8

Австралия

8151336
9

Италия

89926
10

Нидерланды

77519
11

Испания

69318
12

Япония

441018
13

Узбекистан

44412
14

Белоруссия

4015
15

Франция

371626
16

Иран

3407
17

Польша

32611
18

Венгрия

3227
19

Израиль

3205
20

Колумбия

24612
21

Германия

23510
22

Новая Зеландия

2204
23

Швейцария

2114
24

Ирландия

2103
25

Мексика

2057
26

Бельгия

2035
27

Нигерия

2024
28

Иордания

2013
29

Норвегия

2013
30

ЮАР

2002
31

Канада

16411
32

Казахстан

1304
33

Алжир

1247
34

Таиланд

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1135
35

Словакия

1113
36

Тунис

1113
37

Дания

1113
38

Чили

1102
39

Эквадор

1012
40

Сингапур

1001
41

Малайзия

1001
42

Эфиопия

1001
43

Египет

0426
44

Грузия

0303
45

Индия

0213
46

Австрия

0202
47

Латвия

0202
48

Болгария

0202
49

Корея

0189
50

Турция

0167
51

Греция

0145
52

Индонезия

0123
53

Венесуэла

0112
54

Румыния

0112
55

Чехия

0112
56

Вьетнам

0101
57

Ирак

0101
58

Намибия

0101
59

Хорватия

0101
60

Аргентина

0022
61

Литва

0022
62

Сальвадор

0011
63

Кипр

0011
64

Уганда

0011
65

Гонконг

0011
66

Португалия

0011
67

Черногория

0011
68

Тайвань

0011
69

Финляндия

0011
70

Исландия

0000

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