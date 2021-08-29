Украина сохраняет позицию в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

Пловец Андрей Трусов серебряный медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters
Сегодня, 29 августа, украинские паралимпийцы сумели пополнить медальный комплект на 9 наград, из которых 2 золотые, 5 серебряных и две бронзовые. Всего на счету Украины 43 медали. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 103 медали.
Читайте также: Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|45
|29
|29
|103
|2
Великобритания
|23
|19
|18
|60
|3
США
|15
|16
|9
|40
|4
РПК
|15
|9
|28
|52
|5
Украина
|10
|22
|11
|43
|6
Бразилия
|10
|5
|15
|30
|7
Азербайджан
|9
|0
|3
|12
|8
Австралия
|8
|15
|13
|36
|9
Италия
|8
|9
|9
|26
|10
Нидерланды
|7
|7
|5
|19
|11
Испания
|6
|9
|3
|18
|12
Япония
|4
|4
|10
|18
|13
Узбекистан
|4
|4
|4
|12
|14
Белоруссия
|4
|0
|1
|5
|15
Франция
|3
|7
|16
|26
|16
Иран
|3
|4
|0
|7
|17
Польша
|3
|2
|6
|11
|18
Венгрия
|3
|2
|2
|7
|19
Израиль
|3
|2
|0
|5
|20
Колумбия
|2
|4
|6
|12
|21
Германия
|2
|3
|5
|10
|22
Новая Зеландия
|2
|2
|0
|4
|23
Швейцария
|2
|1
|1
|4
|24
Ирландия
|2
|1
|0
|3
|25
Мексика
|2
|0
|5
|7
|26
Бельгия
|2
|0
|3
|5
|27
Нигерия
|2
|0
|2
|4
|28
Иордания
|2
|0
|1
|3
|29
Норвегия
|2
|0
|1
|3
|30
ЮАР
|2
|0
|0
|2
|31
Канада
|1
|6
|4
|11
|32
Казахстан
|1
|3
|0
|4
|33
Алжир
|1
|2
|4
|7
|34
Таиланд
|1
|1
|3
|5
|35
Словакия
|1
|1
|1
|3
|36
Тунис
|1
|1
|1
|3
|37
Дания
|1
|1
|1
|3
|38
Чили
|1
|1
|0
|2
|39
Эквадор
|1
|0
|1
|2
|40
Сингапур
|1
|0
|0
|1
|41
Малайзия
|1
|0
|0
|1
|42
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
Египет
|0
|4
|2
|6
|44
Грузия
|0
|3
|0
|3
|45
Индия
|0
|2
|1
|3
|46
Австрия
|0
|2
|0
|2
|47
Латвия
|0
|2
|0
|2
|48
Болгария
|0
|2
|0
|2
|49
Корея
|0
|1
|8
|9
|50
Турция
|0
|1
|6
|7
|51
Греция
|0
|1
|4
|5
|52
Индонезия
|0
|1
|2
|3
|53
Венесуэла
|0
|1
|1
|2
|54
Румыния
|0
|1
|1
|2
|55
Чехия
|0
|1
|1
|2
|56
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|57
Ирак
|0
|1
|0
|1
|58
Намибия
|0
|1
|0
|1
|59
Хорватия
|0
|1
|0
|1
|60
Аргентина
|0
|0
|2
|2
|61
Литва
|0
|0
|2
|2
|62
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|63
Кипр
|0
|0
|1
|1
|64
Уганда
|0
|0
|1
|1
|65
Гонконг
|0
|0
|1
|1
|66
Португалия
|0
|0
|1
|1
|67
Черногория
|0
|0
|1
|1
|68
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|69
Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
Исландия
|0
|0
|0
|0