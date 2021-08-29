Украина сохраняет позицию в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

Пловец Андрей Трусов серебряный медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня, 29 августа, украинские паралимпийцы сумели пополнить медальный комплект на 9 наград, из которых 2 золотые, 5 серебряных и две бронзовые. Всего на счету Украины 43 медали. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 103 медали.

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