Україна зберігає позицію в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

Плавець Андрій Трусов срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters
Сьогодні, 29 серпня, українські паралімпійці зуміли поповнити медальний комплект на 9 нагород, з яких 2 золоті, 5 срібних і дві бронзові. Всього на рахунку України 43 медалі. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 103 медалі.
Читайте також: Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня
|М
|Країна
|Всього
|1
Китай
|45
|29
|29
|103
|2
Велика Британія
|23
|19
|18
|60
|3
США
|15
|16
|9
|40
|4
РПК
|15
|9
|28
|52
|5
Україна
|10
|22
|11
|43
|6
Бразилія
|10
|5
|15
|30
|7
Азербайджан
|9
|0
|3
|12
|8
Австралія
|8
|15
|13
|36
|9
Італія
|8
|9
|9
|26
|10
Нідерланди
|7
|7
|5
|19
|11
Іспанія
|6
|9
|3
|18
|12
Японія
|4
|4
|10
|18
|13
Узбекистан
|4
|4
|4
|12
|14
Білорусь
|4
|0
|1
|5
|15
Франція
|3
|7
|16
|26
|16
Іран
|3
|4
|0
|7
|17
Польща
|3
|2
|6
|11
|18
Угорщина
|3
|2
|2
|7
|19
Ізраїль
|3
|2
|0
|5
|20
Колумбія
|2
|4
|6
|12
|21
Німеччина
|2
|3
|5
|10
|22
Нова Зеландія
|2
|2
|0
|4
|23
Швейцарія
|2
|1
|1
|4
|24
Ірландія
|2
|1
|0
|3
|25
Мексика
|2
|0
|5
|7
|26
Бельгія
|2
|0
|3
|5
|27
Нігерія
|2
|0
|2
|4
|28
Йорданія
|2
|0
|1
|3
|29
Норвегія
|2
|0
|1
|3
|30
ПАР
|2
|0
|0
|2
|31
Канада
|1
|6
|4
|11
|32
Казахстан
|1
|3
|0
|4
|33
Алжир
|1
|2
|4
|7
|34
Таїланд
|1
|1
|3
|5
|35
Словаччина
|1
|1
|1
|3
|36
Туніс
|1
|1
|1
|3
|37
Данія
|1
|1
|1
|3
|38
Чилі
|1
|1
|0
|2
|39
Еквадор
|1
|0
|1
|2
|40
Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|41
Малайзія
|1
|0
|0
|1
|42
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|43
Єгипет
|0
|4
|2
|6
|44
Грузія
|0
|3
|0
|3
|45
Індія
|0
|2
|1
|3
|46
Австрія
|0
|2
|0
|2
|47
Латвія
|0
|2
|0
|2
|48
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|49
Корея
|0
|1
|8
|9
|50
Туреччина
|0
|1
|6
|7
|51
Греція
|0
|1
|4
|5
|52
Індонезія
|0
|1
|2
|3
|53
Венесуела
|0
|1
|1
|2
|54
Румунія
|0
|1
|1
|2
|55
Чехія
|0
|1
|1
|2
|56
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|57
Ірак
|0
|1
|0
|1
|58
Намібія
|0
|1
|0
|1
|59
Хорватія
|0
|1
|0
|1
|60
Аргентина
|0
|0
|2
|2
|61
Литва
|0
|0
|2
|2
|62
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|63
Кіпр
|0
|0
|1
|1
|64
Уганда
|0
|0
|1
|1
|65
Гонконг
|0
|0
|1
|1
|66
Португалія
|0
|0
|1
|1
|67
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|68
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|69
Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|70
Ісландія
|0
|0
|0
|0