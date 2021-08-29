29 серпня 14:00 Про матч
Десна 0
Верес 4
29 серпня 24’
Минай 0
Шахтар 0
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Україна зберігає позицію в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

Сергій Шаховець
29 серпня, 16:44
Після п'яти днів Паралімпіади-2020 Україна закріпилася в ТОП-5 медального заліку Паралімпійських ігор у Токіо

Плавець Андрій Трусов срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні, 29 серпня, українські паралімпійці зуміли поповнити медальний комплект на 9 нагород, з яких 2 золоті, 5 срібних і дві бронзові. Всього на рахунку України 43 медалі. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 103 медалі.

Читайте також: Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

М КраїнаВсього
1

Китай

452929103
2

Велика Британія

23191860
3

США

1516940
4

РПК

1592852
5

Україна

10221143
6

Бразилія

1051530
7

Азербайджан

90312
8

Австралія

8151336
9

Італія

89926
10

Нідерланди

77519
11

Іспанія

69318
12

Японія

441018
13

Узбекистан

44412
14

Білорусь

4015
15

Франція

371626
16

Іран

3407
17

Польща

32611
18

Угорщина

3227
19

Ізраїль

3205
20

Колумбія

24612
21

Німеччина

23510
22

Нова Зеландія

2204
23

Швейцарія

2114
24

Ірландія

2103
25

Мексика

2057
26

Бельгія

2035
27

Нігерія

2024
28

Йорданія

2013
29

Норвегія

2013
30

ПАР

2002
31

Канада

16411
32

Казахстан

1304
33

Алжир

1247
34

Таїланд

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1135
35

Словаччина

1113
36

Туніс

1113
37

Данія

1113
38

Чилі

1102
39

Еквадор

1012
40

Сінгапур

1001
41

Малайзія

1001
42

Ефіопія

1001
43

Єгипет

0426
44

Грузія

0303
45

Індія

0213
46

Австрія

0202
47

Латвія

0202
48

Болгарія

0202
49

Корея

0189
50

Туреччина

0167
51

Греція

0145
52

Індонезія

0123
53

Венесуела

0112
54

Румунія

0112
55

Чехія

0112
56

В'єтнам

0101
57

Ірак

0101
58

Намібія

0101
59

Хорватія

0101
60

Аргентина

0022
61

Литва

0022
62

Сальвадор

0011
63

Кіпр

0011
64

Уганда

0011
65

Гонконг

0011
66

Португалія

0011
67

Чорногорія

0011
68

Тайвань

0011
69

Фінляндія

0011
70

Ісландія

0000

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