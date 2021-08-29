Україна зберігає позицію в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

Плавець Андрій Трусов срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні, 29 серпня, українські паралімпійці зуміли поповнити медальний комплект на 9 нагород, з яких 2 золоті, 5 срібних і дві бронзові. Всього на рахунку України 43 медалі. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 103 медалі.

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