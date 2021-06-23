Украина сидит на нервах и следит за результатами Евро-2020, но разноса от Шевы не было

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал, как проходит подготовка команды в условиях неизвестности своей дальнейшей судьбы на чемпионате

Евгений Макаренко на тренировке с Артемом Бесединым и партнерами / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал, как проходит подготовка команды после поражения от Австрии 0:1 в заключительном матче группового этапа. Подопечные Шевченко заняли третье место в квартете C и теперь их выход в плей-офф решается в других матчах. А мы сообщали, что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро.

Как ожидание сказывается на психологии

"Мы в таких обстоятельствах никогда не были. Мы не решили задачу в последнем матче с Австрией, чтобы напрямую выйти в плей-офф, поэтому теперь нам остается сидеть на нервах и следить за результатами других групп. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме", – рассказал Макаренко на YouTube-канале УАФ

Футболист сборной Украины после поражения от Австрии / Фото: Reuters

Что сказал Шевченко после Австрии

"Андрей Николаевич собрал нас на вчерашней тренировке. Попросил успокоиться и прийти в себя. Все ребята очень переживают. Это большая ответственность перед страной и болельщиками.

Вчерашний день был относительным выходным. Те, кто играл с Австрией – отдыхали, остальные – тренировались. Сегодня уже будет первое теоретическое занятие, которое мы посвятим матчу с Австрией. Каких-то глобальных разносов не было".

Николай Матвиенко и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Не сыграл ни минуты на Евро

"Мы – один большой коллектив. Делаем одно дело на благо всей страны. Те футболисты, которые играют в основном составе – ключевые, но запасные проходят тот же тренировочный цикл и помогают основной обойме готовиться к играм. Мы точно так же переживаем. С трибун даже тяжелее".

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Как игроки чувствуют себя физически

"Во время матча с Австрией было жарко. Даже я, находясь на бровке и разминаясь – чувствовал это. Может наши ребята не так свежо выглядели, как австрийцы, но мы готовились к подобным нагрузкам во время сборов. Просто не наш день был"

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